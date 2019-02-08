رياضة | خبير لوائح يفجر مفاجأة مدوية عن عقوبات "الكاف" المنتظرة بحق رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير لوائح يفجر مفاجأة مدوية عن عقوبات "الكاف" المنتظرة بحق رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد بيومي خبير اللوائح عن العقوبات المنتظرة على الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس الزمالك من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم بسبب قرار إدارة النادي الأهلي بالتقدم بشكوى رسمية لدى الكاف بسبب عدم شرعية حضور رئيس الزمالك لاجتماع الجبلاية الأخير.

وكان رئيس الزمالك قد تواجد في جلسة الاتحاد المصري لكرة القدم الأخيرة مع رؤساء الأندية لمناقشة بعض الأزمات الخاصة ببطولة الدوري وهو ما اعترض عليه الأهلي وانسحب خالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء من الجلسة فور حضور رئيس الزمالك.

وأكد بيومي في تصريحات خاصة أن الكاف سيرسل لفت نظر شديد اللهجة إلى الجبلاية بسبب هذا الأمر بالإضافة إلى لفت شديد اللهجة إلى رئيس الزمالك أيضًا وإمكانية توقيع عقوبة مالية عليه بحد أقصى 20 ألف دولار.

وتابع "الموقف سيء للغاية فيما يتعلق بلفت النظر خاصة وأن الجبلاية كان من المفترض أن يدركوا الأمر جيدًا وعدم حضور رئيس الزمالك ومخالفة قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم وكان من المفترض إرسال استفسار للكاف قبل حضور رئيس الزمالك للتأكد من مدى شرعيته".

وأكمل "الحديث عن كون الجلسة الأخيرة ودية وليست رسمية أمر غير معتد به من الأساس لدى الكاف ولن يفرق كثيرًا في العقوبات المنتظرة خاصة أنها جلسة رسمية في النهاية بدعوة رسمية لكل رؤساء الأندية لمناقشة بعض الأوضاع الخاصة بكرة القدم في مصر".

وشدد على أن رئيس الزمالك غير مسموح له حضور أي مباراة للفريق الأبيض أيضًا على صعيد بطولة الدوري أو الكونفدرالية الافريقية وحال تواجده في أي لقاء سيتم معاقبة الزمالك على الفور واحتساب نتيجة اللقاء لصالح الفريق المنافس بجانب مضاعفة العقوبات عليه من جانب الاتحاد الافريقي.