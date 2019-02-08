رياضة | سيراميكا كليوباترا يخسر أمام المقاولون العرب وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيراميكا كليوباترا يخسر أمام المقاولون العرب وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أمام المقاولون العرب، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم، الجمعة.

سجل أهداف المقاولون العرب أحمد علي ولويس جونيور ومحمود مجلي، وحرص رمضان السيد المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، على الدفع بأكبر عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء منتخب السويس بالأمس.



وكان كليوباترا نجح في تحقيق فوز ثمين على منتخب السويس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في الجولة السابعة عشر لدوري الدرجة الثانية.



ويستعد كليوباترا لمواجهة المريخ عصر الخميس المقبل، على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر لمجموعة القاهرة التي يحتل الفريق صدارتها برصيد ٣٦ نقطة.