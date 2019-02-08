رياضة | عدلي يغادر إلى تنزانيا لاستقبال بعثة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدلي يغادر إلى تنزانيا لاستقبال بعثة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر سمير عدلي المدير الإداري للنادي الأهلي، إلى العاصمة التنزانية دار السلام، من أجل استقبال بعثة القلعة الحمراء غدًا استعدادا لمواجهة سيمبا في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة بـ7 نقاط يليه فيتا كلوب بخمس نقاط ثم سيمبا ب3 نقاط وأخيرا شبيبة الساورة الجزائري بنقطتين

ومن المقر أن تطير بعثة المارد الأحمر، صباح غدٍ السبت عقب مواجهة حرس الحدود، والتي تُقام مساء اليوم على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.