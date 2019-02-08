رياضة | مصدر يكشف سر استبعاد النقاز من قائمة الزمالك أمام النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر يكشف سر استبعاد النقاز من قائمة الزمالك أمام النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن السبب وراء استبعاد التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق من مباراة النجوم المقرر لها غدًا السبت ببطولة الدوري. ورغم غياب حازم إمام بسبب طرده في لقاء مصر للمقاصة وإيقافه لمدة مباراتين لكن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق قام باستبعاد النقاز من القائمة. وأكد المصدر أن استبعاد النقاز جاء بقرار من رئيس نادي الزمالك بسبب انقلابه على اللاعب لمشاكله في الفترة الأخيرة وتراجع مستواه. وغضب رئيس الزمالك بشدة بسبب اعتذار النقاز عن المشاركة في مباراة مصر للمقاصة ببطولة الدوري وكان ينوي تجميده وعدم مشاركته في مباراة جورماهيا الكيني الأخيرة بالكونفدرالية الافريقية لكن تراجع مستواه بشكل كبير ووقوعه في أخطاء عديدة خلال تلك المواجهة دفع رئيس الزمالك للتمسك بتنفيذ القرار وتجميد اللاعب.

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