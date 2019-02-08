رياضة | ريال مدريد يحدد بديل راموس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد بديل راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترغب إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز في التعاقد مع صفقة قوية لتدعيم خط دفاع الفريق خلال الفترة المقبلة ولتكون خليفة الإسباني سيرخيو راموس.

وقال موقع "دون بالون" الإسباني أن إدارة الريال قد اتصلت بالبرازيلي ماركينيوس مدافع نادي باريس سان جيرمان في بداية السنة لمعرفة ما إذا كان يريد مغادرة فريقه أم لا.

وأضاف الموقع الإسباني أن اللاعب البرازيلي يريد خوض تجربة جديدة مع نادٍ كبير من أجل تسليط الضوء على موهبته بعيداً عن الدوري الفرنسي الذي يعتبر بعيداً عن الأضواء على عكس الليجا والبريميرليج.

ويعتبر ماركينيوس البالغ من العمر 24 عاماً، من اللاعبين الذي يمتلكون موهبة كبيرة لذا؛ تحاول إدارة الملكي تدعيم الصفوف به.

وكانت إدارة ريال مدريد قد حددت مدافع نابولي خاليدو كوليبالي من أجل التعاقد معه إلا أن إدارة الفريق الإيطالي متمسكة ببقاء اللاعب ولن تفرط في خدماته بسهولة.