اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر 8-2 في الدوري المصري الممتاز (بث مباشر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر 8-2 في الدوري المصري الممتاز (بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ملخص المباراة

الحرس باغت الأهلي مبكراً بتسديدة قوية من اللاعب مصطفى جمال في الدقيقة الثانية لكن الحارس محمد الشناوي تألق وحول الكرة إلى ضربة ركنية.

وأرسل علي معلول عرضية خطيرة من الجهة اليسرى مرت من الجميع في الدقيقة 13 لتصل إلى جيرالدو في مواجهة المرمى تحت ضغط دفاعي ليسدد بيسراه ويحولها الحارس إلى ركنية.

وألغى حكم المباراة هدفاً في الدقيقة 20 للاعب إمام عاشور بعد أن استقبل عرضية من الجهة اليمنى ليحولها بتسديدة أرضية مرت بين قدمي الحارس محمد الشناوي، لكن الحكم محمد معروف أوقف الاحتفال واحتسب خطأ لصالح الأهلي.

وأرسل جيرالدو عرضية بيسراه بخارج القدم من الجهة اليمنى في الدقيقة 26 ليحولها حمدي فتحي برأسية مرت إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحدود بمسافة كبيرة لتضيع فرصة التقدم.

إمام عاشور لاعب الحرس كاد أن يخطف هدفاً في الدقيقة 38 بعد كرة في منطقة الجزاء حولها بتسديدة قوية بيسراه لتمر إلى جوار القائم الأيمن للحارس محمد الشناوي بقليل.

وفي الدقيقة 45+4 أرسل على معلول عرضية من ركلة ثابتة داخل منطقة الجزاء ليحولها اللاعب حمدي فتحي برأسية متقنة مرت إلى الشباك ليتقدم الفريق الأحمر قبل الدخول لغرف خلع الملابس.