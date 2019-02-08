اونلاين | رابط مباراه الهلال والباطن بث مباشر | بث مباشر الهلال ضد الباطن| كورة أون لاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط مباراه الهلال والباطن بث مباشر | بث مباشر الهلال ضد الباطن| كورة أون لاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعرض لكم رابط مشاهدة مباراة الهلال والباطن بث مباشر يلا شوت دوري بلس اليوم الجمعة 8 فبراير 2019، وذلك ضمن المرحلة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، وسيتم لعب اللقاء على ملعب نادي الباطن الذي يتسع إلى حوالي 6 الآف متفرج من المدرجات، لقاء منتظر بين الفريقين على المستطيل الأخضر، حيث يسعى الزعيم الهلالي للفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة تصدره لترتيب المسابقة المحلية، وسنقوم بإضافة بث حي أون لاين لمشاهدة مباراة الهلال أمام الباطن الأسطورة بدون تقطيع إطلاقاً وبجودة بث رائعة تناسب المشاهدين بالمملكة وخارجها.مباراة الهلال والباطن مباشر يلا شوت الاسطورة

مشاهدة مباراة الهلال والباطن بث مباشر

وسيبدأ موعد وتوقيت مشاهدة مباراة الهلال ضد الباطن اليوم 8-2-2019 في تمام الساعة السابعة و15 دقيقة مساءا بتوقيت مصر، الثامنة و15 دقيقة مساءا بتوقيت السعودية، وبإمكان متابعي كرة القدم وعاشقيها مشاهدة مباراة الهلال والباطن مباشرة الاسطورة تابع لايف من خلال قناة KSA Sports 1 HD بالتعليق العربي، وكما تعودتم دائماً من خلال موقعنا عرب نيوز، سوف نقوم بنشر رابط يلا شوت لايف حصري على اليوتيوب للاستمتاع بمباراة الهلال والباطن اونلاين بالدوري السعودي.

يلا شوت مباراة الهلال ضد الباطن

قبل انطلاق مشاهدة مباراة الهلال والباطن مباشر أون لاين، يحتل الزعيم صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، فيما يأتي فريق الباطن بالمركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة، وذلك بعد مرور 18 جولة من البطولة.

وبعد أن قام الهلال بالتعاقد مع النجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، تتشوق جماهير الزعيم رؤيته بقميص الفريق، لكن ذلك سيتأجل قليلاً، حيث إن اللاعب غير جاهز بدنياً حتى الآن لخوض مباراة الهلال والباطن بث مباشر يوتيوب الاسطورة، ولكن من المُرجح أن يكون متواجد بالمواجهة المقبلة.

رابط مشاهدة مباراة الهلال والباطن الأسطورة

قبل بداية البث المباشر لمباراة الهلال والباطن كورة لايف دوري بلس بدقائق قليلة، سوف نقوم بوضع لينك سريع للبث الحي بالتعليق العربي وبجودة عالية اتش دي ليتمكن الجميع من مشاهدة اللقاء.

نُذكر المتابعين إن لقاء الدور الأول بين الهلال والباطن مباشر يلا شوت بدون تقطيع قد انتهى بفوز عريض للهلال على منافسه بثلاثة أهداف لهدف، سجل المدافع علي آل بليهي الهدف الأول ومن ثم تكفل المهاجم القناص بافيتيمبي غوميس من تسجيل هدفين.

وبعد فوز النصر في مباراته الأخيرة بالبطولة على القادسية، يحاول نادي الهلال توسيع الفارق مجدداً بينه وبين الوصيف النصر لست نقاط.

الهلال قد فاز في لقاءة لسابق بأربع أهداف مقابل هدف وحيد، ويقترب الهلال من الحفاظ على لقبه مع كل انتصار جديد، حيث يتحلى الفريق بالثقة.

قال مدرب الهلال الجديد”عرض الهلال كان مستحيلا رفضه، وهنا لا أقصد الناحية المادية، بالعكس كان عرض العين أعلى ماديا لكن طموح الهلاليين هو ما جعلني أوافق سريعاً على عرضهم”.