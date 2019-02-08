اونلاين | ON SPORT أون سبورت| الدوري المصري.. مباراة الأهلى وحرس الحدود اليوم ” بث مباشر” مباراة الاهلي اليوم

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ON SPORT أون سبورت| الدوري المصري.. مباراة الأهلى وحرس الحدود اليوم ” بث مباشر” مباراة الاهلي اليوم

الدوري المصري.. مباراة الأهلى وحرس الحدود اليوم ” بث مباشر”

embratoria مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر | مباراة الأهلي وحرس الحدود youtube مباشر | شاهد Al Ahly الآن

يخوض الفريق الأول بنادي الأهلي مباراة اختبارا صعبا له أمام فريق حرس الحدود اليوم الجمعة، ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الدوري المصري.. مباراة الأهلى وحرس الحدود اليوم ” بث مباشر”

embratoria مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر | مباراة الأهلي وحرس الحدود youtube مباشر | شاهد Al Ahly الآن

وتُلعب مباراة الأهلي ضد حرس الحدود على استاد "السلام" وذلك اليوم الجمعة، والموافق 8 فبراير 2019 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الدوري المصري.. مباراة الأهلى وحرس الحدود اليوم ” بث مباشر”

embratoria مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر | مباراة الأهلي وحرس الحدود youtube مباشر | شاهد Al Ahly الآن

وستنقل مواجهة حرس الحدود والأهلي في الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية.

embratoria مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر | مباراة الأهلي وحرس الحدود youtube مباشر | شاهد Al Ahly الآن

تقدم "الخليج 365" بثا مباشرا لمباراة الأهلي وحرس الحدود التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "برج العرب" والمؤجلة من الأسبوع الـ13 من مسابقة الدوري الممتاز.

وتنطلق المبارة في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتذاع على "أون سبورت" والنيل الرياضية.

يحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يأتي الحدود في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

ويتطلع الأحمر لتحقيق الفوز الخامس على التوالي للاقتراب من قمة الدوري، في ظل عودة الفريق للنتائج والأداء القوي مع المدير الفني الجديد مارتن لاسارتي، بعد الانتصار الكبير على المقاصة بثلاثية والفوز الصعب في مواجهتي وادي دجلة وإنبي، وكذلك الانتصار الكبير على سيمبا التنزاني بخماسية في دوري أبطال افريقيا.

الدوري المصري.. مباراة الأهلى وحرس الحدود اليوم ” بث مباشر”

في المقابل يخطط طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود لتحقيق مفاجأة بالفوز على حامل اللقب واستعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة من الجونة في الجولة الماضية.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلى بقيادة الأورجواياني لاسارتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف - سعد سمير - رامي ربيعة - على معلول

خط الوسط: حمدي- حسام عاشور - ناصر ماهر - حسين الشحات

خط الهجوم: رمضان صبحي وجونيور أجايي.

embratoria مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر | مباراة الأهلي وحرس الحدود youtube مباشر | شاهد Al Ahly الآن

الدوري المصري.. مباراة الأهلى وحرس الحدود اليوم ” بث مباشر”

ON SPORT أون سبورت| الدوري المصري.. مباراة الأهلى وحرس الحدود اليوم ” بث مباشر” مباراة الاهلي اليوم

