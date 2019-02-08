اونلاين | شاهد الآن يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلى وحرس الحدود مباشر NOW

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يلعب الأهلي بعد ساعة من الآن ضد فريق حرس الحدود في الدوري المصري، على استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدخل الأهلي اللقاء ولا بديل أمامه سوى الفوز للحفاظ على فرصته في المنافسة على لقب الدوري المصري 2018/2019.

وتذاع المباراة على قناتي النيل للرياضة وأون سبورت HD، والأهلى رصيده في مسابقة الدوري 36 نقطة خلف بيراميدز والزمالك المتصدر، وخاض المارد الأحمر 17 مباراة، فاز في 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم.

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