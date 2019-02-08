اونلاين | ON SPORT مجانا مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر على أون سبورت يلا شوت الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ON SPORT مجانا مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر على أون سبورت يلا شوت الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلعب الأهلي بعد ساعة من الآن ضد فريق حرس الحدود في الدوري المصري، على استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ويدخل الأهلي اللقاء ولا بديل أمامه سوى الفوز للحفاظ على فرصته في المنافسة على لقب الدوري المصري 2018/2019.
وتذاع المباراة على قناتي النيل للرياضة وأون سبورت HD، والأهلى رصيده في مسابقة الدوري 36 نقطة خلف بيراميدز والزمالك المتصدر، وخاض المارد الأحمر 17 مباراة، فاز في 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم.
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