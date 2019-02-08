الأهلى يستبعد إسلام محارب من مواجهة حرس الحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى إسلام محارب جناح الفريق من مواجهة حرس الحدود. ويواجه الأهلى حرس الحدود فى السادسة مساء اليوم باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز. وقام اللاعب بإجراء عمليات الإحماء بالجرى حول ملعب السلام بمفرده، ليتبقى 18 لاعبا سيتواجدون فى قائمة المباراة.

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