شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نص خطاب اللجنة الأوليمبية لشطب خالد زين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، يوم 26 مارس المقبل للجمعية عمومية غير عادية، لشطب المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية، ورئيس اتحاد التجديف السابق، بناءا على طلب من 25 اتحاد أوليمبى .

وحصل "الخليج 365 "على نسخة من الخطاب المرسل من اللجنة الأوليمبية إلى الاتحادات لشطب عضوية المستشار خالد زين.

كان خالد زين قد حصل على حكم من محكمة الإستئناف والذي ينص على إلزام مجلس اللجنة الأولمبية الحالية برئاسة هشام حطب بتمكين زين من ممارسة مهام عمله وقيادته لرئاسة اللجنة مرة أخرى بعد حصول زين على حكم ببطلان إجراءات الجمعية العمومية التي أقيمت منتصف عام 2015 والتي أطاحت به من منصبه.

ويستند رئيس اللجنة الأولمبية المهندس هشام حطب إلى لائحة اللجنة والتي كان أقرها "زين" إبان توليه للجنة والتي تنص على شطب من يلجأ للمحاكم العادية.

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