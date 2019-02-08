بث مباشر بدون تقطيع.. الأهلي × حرس الحدود

كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، حرس الحدود، في السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام، في الجولة الـ21، من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به الحرس.

وشهد التشكيل 3 تغييرات، حيث يشارك باسم علي بدلا من محمد هاني، ويعود حمدي فتحي لخط الوسط على حساب نيدفيد، فيما يجلس حسين الشحات على الدكة ويشارك بدلا منه رمضان صبحي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: باسم علي، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور، حمدي فتحي، رمضان صبحي، ناصر ماهر، جيرالدو.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

دكة البدلاء: شريف إكرامي، رامي ربيعة، محمود وحيد، كريم نيدفيد، حسين الشحات، أحمد الشيخ، صلاح محسن.