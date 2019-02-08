لحظة بلحظة.. الأهلي - حرس الحدود.. تعرف على التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

يلتقي الأهلي نظيره حرس الحدود في السادسة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري.

ومن جانبه أعلن الأوروجواياني لاسارتي تشكيله الذي سيخوض به المباراة والذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: باسم علي، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور، حمدي فتحي، رمضان صبحي، ناصر ماهر، جيرالدو.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

وبعد استبعاد إسلام محارب، يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي، رامي ربيعة، محمود وحيد، كريم نيدفيد، حسين الشحات، أحمد الشيخ، صلاح محسن

ويحتل الأهلي قبل المباراة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، جمعهم من 17 مباراة، بينما يحتل حرس الحدود المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الأول فور بدايته:

انطلاق أحداث الشوط الأول: