الزمالك: "آل الشيخ" عانى من فتور الاستقبال والتعالي فى زيارته لنادٍ آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال رئيس نادي الزمالك إن تركي آل الشيخ أشاد بحسن استقباله بمقر النادي الأبيض على عكس ما لاقاه اثناء زيارته لنادي أخر من فتور وتعالي على حد قوله.

وزار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز بصفته رئيساً للإتحاد العربي كرة القدم مساء الخمس ، مقر نادي الزمالك بميت عقبة وقام بجولة تفقدية شهدت افتتاح المبني الإجتماعي الذى أطلق عليه مجلس إدارة الأبيض اسم رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وكشف رئيس مجلس إدارة الزمالك ردة فعل تركي آل الشيخ عقب علي الزيارة قائلا " والله العظيم ، تركي آل الشيخ قال لي أن الاستقبال مفاجأة ويعبر عن شعب مصر الحقيقي".

وتابع " تركي أخبرني أنه لم يشعر بالحميمية فى نادي أخر ولاقى تعالي وناس رأسها لفوق مش عارف على ايه".

واستطرد " زيارة تركي آل الشيخ سياسية وليست رياضة وأعطت انطباعاً ايجيابيا عن مصر فى كيفية استقبال وزير سعودي وسط 50 ألف زملكاوي".

وأنهى " تركي آل الشيخ شعر بالدفء والحرارة اثناء استقباله وهو سر حبه للزمالك ويعطي رسالة عن أسلوب التعامل اللائق بضيوف مصر".

وزار تركي آل الشيخ النادي الأهلي فى الـ 13 من مارس الماضى إبان توليه الرئاسة الشرفية للنادي الأحمر ورئاسة هيئة الرياضة بالممملكة العربية السعودية فى أولي زيارته الرسمية لأي نادي مصري.

وذهب تركي آل الشيخ إلى الأهلي لتقديم التهنئة للنادي الأحمر بمناسبة تتويجه بالدوري الـ 40 وشهدت هذه الزيارة تجديد الأهلي لعبد الله السعيد والإعلان عن دعم الفريق الأحمر بـ 4 صفقات .