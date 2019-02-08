تشكيل الأهلي.. حمدي فتحي أساسيًا.. وعودة رمضان أمام حرس الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيلة الفريق التي تستعد لخوض مباراة حرس الحدود في الجولة 21 من عمر الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: باسم علي، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور، حمدي فتحي.

وسط الهجوم: رمضان صبحي، ناصر ماهر، جيرالدو.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

وبعد استبعاد إسلام محارب، يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي، رامي ربيعة، محمود وحيد، كريم نيدفيد، حسين الشحات، أحمد الشيخ، صلاح محسن.

وكان الأهلي فاز على إنبي يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة (2-1) بلقاء مؤجل، وسجل هدفي المارد الأحمر كل من أيمن أشرف والنيجيري جونيور أجايي.

يُذكر أن حامل لقب الدوري يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 36 نقطة من 17 مباراة، بينما يأتي الحرس في المرتبة الـ11 برصيد 24 نقطة من 20 لقاء.