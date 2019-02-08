وفاة 10 أشخاص في حريق بنادي فلامينجو البرازيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

اندلع حريق في الملعب التدريبي لنادي فلامينجو البرازيلي الجمعة ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 3 أخرين على الأقل.

ووقع الحريق في ملعب النادي البرازيلي الذي تم توسيعه قبل شهرين فقط.

ولم يتضح بعد ما إذا كان أي من لاعبي فلامينجو تعرض للآذى.

وقال رجل المطافئ دوجلاس هينو لشبكة "جلوبو نيوز" التليفزيونية "الأطفال في قطاع الناشئين بالنادي كانوا في منازلهم في ذلك الوقت".

ووقع الحريق بعد أيام قليلة من الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة البرازيلية مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل.