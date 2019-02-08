مباراة الزمالك والنجوم كتب - مصطفى جويلي أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نجوم إف سي في الجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز والمقررة إقامتها غدًا السبت. وضمت القائمة كلا من: حراسة المرمي: محمود جنش وعماد السيد خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - بهاء مجدي - عبد الله جمعة- محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام في خط الوسط: فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - إبراهيم حسن - يوسف أوباما - محمد عنتر - أيمن حفني - أحمد مدبولي - أحمد سيد زيزو في الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد - خالد بو طيب

كانت هذه تفاصيل خبر جروس يعلن قائمة الزمالك لمباراة النجوم في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.