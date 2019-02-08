طائرة القاهرة تتوج ببطولة الجمهورية للمناطق والإسكندرية وصيفًا

كتب - محمد صبحي

حقق منتخب القاهرة للكرة الطائرة سيدات الفوز على منتخب الإسكندرية بنتيجة 3 - 0 في نهائي بطولة الجمهوريه للمناطق والتي تستضيفها محافظة بورسعيد على ملاعب الصالات المغلقة للنادي المصري البورسعيدي وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي 25/21 و25/16 و 25/21 لصالح منتخب القاهرة.

وفاز منتخب الجيزة بالمركز الثالث في البطولة متفوقا على الدقهلية بنتيجة 3 - 0 أيضا وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي 25/16 و25/13 و 25/19 لصالح الجيزة.

وقال رئيس الاتحاد خالد ناصف سليم إن جميع الفرق أدوا مبارايات أكثر من رائعة ظهر خلالها العديد

من اللاعبات المتميزات والذي من شأنه يبشر بالخير في دعم صفوف المنتخبات القومية في المستقبل القريب وذلك هو الهدف الأساسي والرئيسي الذي أقيمت من أجله البطولة الى جانب الاحتكاكات العديدة التي استفادت منها جميع لاعبي المناطق.

وأشاد وليد زكريا ووليد علي أعضاء مجلس إدارة منطقة القاهرة بفريق منتخب المنطقه الفائزات بالمركز الأول في البطولة.