طائرة القاهرة تتوج ببطولة الجمهورية للمناطق والإسكندرية وصيفًا

حقق منتخب القاهرة للكرة الطائرة سيدات الفوز على منتخب الإسكندرية بنتيجة 3 - 0 في نهائي بطولة الجمهوريه للمناطق والتي تستضيفها محافظة بورسعيد على ملاعب الصالات المغلقة للنادي المصري البورسعيدي وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي 25/21 و25/16 و 25/21 لصالح منتخب القاهرة.
وفاز منتخب الجيزة بالمركز الثالث في البطولة متفوقا على الدقهلية بنتيجة 3 - 0 أيضا وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي 25/16 و25/13 و 25/19 لصالح الجيزة.
وقال رئيس الاتحاد خالد ناصف سليم إن جميع الفرق أدوا مبارايات أكثر من رائعة ظهر خلالها العديد
وأشاد وليد زكريا ووليد علي أعضاء مجلس إدارة منطقة القاهرة بفريق منتخب المنطقه الفائزات بالمركز الأول في البطولة.
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