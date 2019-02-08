طارق العشري يعلن تشكيل حرس الحدود أمام الأهلي بالدوري المصري

الاهلي ضد حرس الحدود كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود تشكيل الفريق العسكري أمام الأهلي في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي: محمد الشبيني وخالد سيد ومحمد طارق أبوالعز وأحمد فؤاد عبدالمطلب وأحمد محمود ومصطفى جمال وعبدالله جمعة ونداني سيريل وعاشور الأدهم وأودوا موزيس تشوكو وإمام عاشور. وعلى دكة البدلاء يتواجد كل من: محمد الضو وعبدالعزيز سعيد وكونيه وأحمد الشيخ وأحمد فتحي وأحمد هاني وسامح علي.

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