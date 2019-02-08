شاهد.. نجوم الزمالك يحيون ذكرى الـ20 شهيدًا

شهداء الزمالك

كتبت: سارة جاب الله

حرص نجوم نادي الزمالك على إحياء الذكرى الرابعة للعشرين شهيدًا الذين ذهبت أرواحهم ضحية أحداث الدفاع الجوي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر ".

محمود "كهربا" عبر حسابه على تويتر "رحم الله من قالوا إن الزمالك وطن فماتوا من أجله. رحم الله العشرين ٢٠ لن ننساكم".

أحمد مجدي لاعب الزمالك السابق" رحم الله شهداء جمهور الزمالك

العظيم" .

حازم إمام لاعب الزمالك السابق : " في الجنة إن شاء الله".

بينما كتبت صفحة الزمالك: " لن ننساكم أبداً".

محمد عبدالسلام لاعب الزمالك:" سيظل جماهير نادي الزمالك رمز الوفاء رحم الله شهداء الزمالك".

‏وكتب "أوباما" عبر حسابه الرسمي علي موقع "انستجرام": رحم الله

من قالوا إن الزمالك وطن فماتوا من أجله. رحم الله العشرين ".

الجدير بالذكر، أن وقعت الأحداث بعد محاولة مشجعي نادي الزمالك دخول المباراة ولديهم تذاكر دخول المباراة، وذلك لأن الداخلية المصرية سمحت بدخول 10 آلاف مشجع فقط لحضور المباراة، وبحسب ألتراس وايت نايتس فإن قوات الأمن بادرت بإطلاق قنابل الغاز على الجماهير، ردت وزارة الداخلية في بيان وقالت إن الوفيات حدثت نتيجة شدة التدافع بين الجماهير.