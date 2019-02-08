النادي الاهلي
تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا، لمباراة الأهلي مع حرس الحدود، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الحادي والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، وستقام مباراة الأهليوحرس الحدود، على استاد السلام، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.
ويسعى المارد الأحمر لمواصلة مطاردة الزمالك
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مباراة الأهلي ضد حرس الحدود بالدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.