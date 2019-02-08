رياضة | مفاجأت في قائمة الزمالك لمواجهة النجوم بالدوري

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة نجوم إف سي في الجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز والمقررة إقامتها غدا السبت. وضمت القائمة كلا من: محمود جنش وعماد السيد فى حراسة المرمي محمود علاء – محمد عبد الغني – بهاء مجدي – عبد الله جمعة- محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام في خط الدفاع فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز – إبراهيم حسن – يوسف أوباما – محمد عنتر – أيمن حفني – أحمد مدبولي – أحمد سيد زيزو في خط الوسط عمر السعيد – حميد أحداد – خالد بو طيب في خط الهجوم

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