رياضة | مفاجأة بشأن رحيل نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة بشأن رحيل نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن أحمد مدبولي صانع ألعاب الفريق استمر مع الأبيض لنهاية الموسم بسبب مغالاته في المطالب المادية ورفض الأمر من جانب الكثير من الأندية.

وأوضح المصدر أن اللاعب طلب الحصول على 3 مليون جنيه في 6 شهور من الأندية التي فاوضته وعلى رأسها المصري البورسعيدي والإسماعيلي وهو ما قوبل بالرفض بشكل نهائي.

ويأتي هذا الأمر ليتعارض عما ذكره مسئولو نادي الزمالك حول رفض رحيله بناء على طلب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق ورفضه التفريط فيه خاصة وأنه خارج حساباته منذ بداية الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق النجوم غدًا السبت ضمن منافسات بطولة الدوري بعد الخسارة الأخيرة من جورماهيا الكيني بالكونفدرالية الافريقية.



