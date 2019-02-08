رياضة | أليسون يرد على جوارديولا بشأن التتويج بلقب البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليسون يرد على جوارديولا بشأن التتويج بلقب البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر، أن فريقه لا يعاني من ضغط زائد حالياً، للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ 29 عاماً، رغم تراجع النتائج أخيراً وصعود مانشستر سيتي للصدارة.

وخيب ليفربول آمال جماهيره بالتعادل 1-1 في آخر مباراتين بالدوري ضد ليستر سيتي ووست هام يونايتد ليصبح في رصيده 62 نقطة من 25 مباراة، ويتأخر الآن بفارق الأهداف عن سيتي لكن فريق المدرب بيب غوارديولا لعب مباراة أكثر.

وقال الحارس البرازيلي قبل مواجهة بورنموث صاحب المركز العاشر غداً السبت: "الضغط كما هو، نلعب مباراة بمباراة دون تفكير في نتائج منافسنا".

وأضاف أليسون (26 عاماً) أن ليفربول، الذي كان يتقدم على سيتي بفارق 9 نقاط في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لم يتراجع إيمانه بقدراته هذا الموسم.

وتابع: "أظهرنا في السابق أننا نتمتع بجودة كافية وسنواصل إظهار الكفاءة في المباريات القادمة، يريد الجميع الفوز بهذا اللقب لكننا ننشغل بالفوز بالمباريات وعدم إهدار نقاط ولا نفكر في سيتي بل في أنفسنا ونركز فقط فيما يمكننا فعله للمضي قدماً".