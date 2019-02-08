رياضة | فلاش باك.. شهداء الزمالك في الدفاع الجوي: افتح بنموت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلاش باك.. شهداء الزمالك في الدفاع الجوي: افتح بنموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحيي جماهير نادي الزمالك اليوم الجمعة 8 فبراير ذكرى وفاة 20 مشجعاً من جماهير القلعة البيضاء في أحداث ستاد الجوي قبل مباراة إنبي والزمالك بالدوري الممتاز 2015.

وأسفرت أحداث ستاد الدفاع الجوي عن تدافع وقع على بوابات استاد دار الدفاع الجوي بالقاهرة وأدى إلى مقتل 20 شخصًا من مشجعي الزمالك يوم 8 فبراير 2015 قبل مباراة الدوري بين نادي الزمالك ونادي إنبي استخدمت فيه الشرطة المصرية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.

وقعت الأحداث بعد محاولة مشجعي نادي الزمالك دخول المباراة ولديهم تذاكر دخول المباراة، بعدما سمحت الأمن بدخول 10 ألاف مشجع فقط لحضور المباراة ، وبحسب ألتراس وايت نايتس فإن قوات الأمن بادرت بإطلاق قنابل الغاز على الجماهير.

ردت وزارة الداخلية في بيان وقالت أن الوفيات حدثت نتيجة شدة التدافع بين الجماهير.

” افتح بنموت” هي بداية الأغنية التي سجلت من أجل ضحايا مذبحة الدفاع الجوي، تسرد مشاعر المشجعين وما حدث وقتها، وكانت كلمات افتح بنموت هي ما صرخ به المشجعون أثناء الأحداث المؤسفة التي راح ضحيتها 20 مشجعاً من جماهير الزمالك.

وتبيانت رود الفعل عقب الأحداث حيث قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إيقاف عمر جابر بعدما رفض المشاركة في المبارة.

كما قررت رئاسة مجلس الوزراء تأجيل الدوري لموعد يتم تحديده فيما بعد ، كذلك قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تجميد قرار عودة الجماهير إلى الملاعب.

كما بعث جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي وقتها ببرقية تعزية إلى جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم – وقتها.

وعرض في رسالته تقديم الدعم للاتحاد المصري لكرة القدم مشيرًا إلى أن الفيفا مستعد لتقديم أي مساعدة في أعقاب هذه المأساة.

وأكد :”سننتظر نتائج التحقيقات في هذه الفاجعة، كما أننا مستعدون لتقديم الدعم الذي قد يحتاجه الاتحاد المصري لكرة القدم في أعقاب هذه المأساة”.

وأضاف: “أود أن أعبّر عن خالص تعازينا القلبية لمجتمع كرة القدم في مصر في أعقاب المأساة التي حدثت في مباراة كرة القدم بين الزمالك وإنبي. كما أود أن أعبّر عن تعاطفنا مع أسر من فقدوا أرواحهم ليلة أمس. إنه من المحزن أن تخيم مثل هذه الأحداث المؤسفة على مباراة كرة قدم يفترض أن تحفل بالمتعة والمشاعر الإيجابية”.

نادي تشيلسي - نشرت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي عبر فيس بوك :

“الجميع في نادي تشيلسي يشاركون جماهير الكرة في مصر الأسى و الحزن تجاه الحادث المأساوي التي شهدته القاهرة بالأمس يوم الثامن من فبراير. نرسل تعازينا لأسر وأصدقاء ضحايا هذا الحادث الأليم”.