رياضة | نجوم الأهلي والزمالك "المعارين" يتوهجون مع أندية الدوري الممتاز (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم الأهلي والزمالك "المعارين" يتوهجون مع أندية الدوري الممتاز (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2018-2019 تألق عدد من لاعبي الأهلي والزمالك "المُعارين" لأندية الدوري المختلفة وخاصة خلال الأسابيع الأخيرة من المسابقة المحلية، سواء اللاعبين الذين رحلوا عن القطبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، أو من رحلوا في فترات سابقة خلال المواسم الماضية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز نجوم "القطبين" من اللاعبين المُعارين والمتألقين في الدوري الممتاز:-

1-حسام باولو:

بعد انتهاء إعارته للمقاولون العرب، خرج حسام باولو مهاجم الزمالك معارًا مرة أخري ولكن هذه المرة لنادي الداخلية ،ليعيد اكتشاف نفسه مجددًا، حيث شارك في 20 مباراة مع الفريق الشرطي بواقع (1570 دقيقة لعب)، وسجل 9 أهداف وصنع 3 أهداف.

2-محمد أشرف:

انتقل محمد أشرف "روقا" من الزمالك إلي إنبي على سبيل الإعارة خلال الانتقالات الصيفية لعام 2018، ولعب مع الفريق البترولي 19 مباراة (17 بالدوري – 2 بالكأس)، بواقع (1472 دقيقة لعب)، وسجل هدف وصنع هدفين وحصل على 3 إنذارات.

3-عماد فتحي:

لاعب الزمالك المعار لفريق إنبي يقدم مستويات جيدة رفقة الفريق البترولي في الموسم الحالي، حيث شارك في 19 مباراة بواقع (1182 دقيقة لعب)، وسجل هدفين وصنع هدف.

4-أحمد كابوريا:

لاعب وسط الزمالك المُعار لصفوف طلائع الجيش يقدم أداءًا مميزًا رفقة الفريق العسكري بالموسم الحالي، حيث خاض 20 مباراة مع فريقه (18 بالدوري – 2 بالكأس) بواقع (1444 دقيقة لعب)، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصنع هدف.

5-إسلام جمال:

مدافع الزمالك المعار لصفوف فريق طلائع الجيش، شارك في 13 مباراة مع الفريق العسكري هذا الموسم بواقع 1185 دقيقة لعب، وسجل هدف، وقدم عروضًا قوية رفقة فريقه، دفعت مسؤولي الأبيض للتفكير في استعادة خدماته من جديد.

6-عمار حمدي:

تألق عمار حمدي لاعب الأهلي الشاب المعار لصفوف الإتحاد السكندري في مباراته الأولي مع زعيم الثغر أمام المصري، وشارك لمدة 73 دقيقة، ونجح في تسجيل هدفين وقاد فريقه للتعادل 2-2.

7-أحمد ياسر ريان:

انتقل أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي لصفوف فريق الجونة خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وشارك في 3 مباريات بواقع 184 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل هدفًا مع فريقه

8-أحمد حمدي:

رحل أحمد حمدي لاعب الأهلي معارًا إلي نادي الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وشارك معه في 3 مباريات بواقع 203 دقيقة لعب وسجل هدف.