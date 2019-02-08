شكرا لقرائتكم خبر عن نادي المؤسسة العسكرية المصري يسيطر على ميداليات بطولة الجمهورية للكاراتيه والان مع التفاصيل

حقق نادي المؤسسة العسكرية، إنجازاً كبيراً فى بطولة الجمهورية للكاراتيه التى إقيمت امس الاربعاء باستاد القاهرة، وذلك تحت قيادة فنية لإبراهيم مهدي المدير الفنى للنادى ومعاونه إسلام عبدالله البحيري.

وحصد نادى المؤسسة العسكرية على 40 ميدالية ذهبية و4 ميداليات مركز ثاني وميدالية واحدة للمركز الثالث.

وشارك النادى بأعمار سنية من 5 سنوات حتى 14 سنة، وذلك بعد تأهله لدورى الجمهورية من دوري جمهورية للقطاعات.

ويتأهل لبطولة الجمهورية 8 لاعبين فى كل مرحلة سنية بعد تأهلهم من قطاعات الجمهورية، وذلك بعد اجتيازهم بطولة قطاعات المحافظات.

وحصلت جنى مسعد شاهين على المركز الأول فى بطولة الجمهورية للجماعي، وتعتبر جنى واحدة من أفضل اللاعبات التى يتنبأ لها جميع مدربيها بمستقبل باهر فى اللعبة، حيث نجحت فى فترة وجيزة رغم صغر سنها الذى لم يتجاوز 11 عاما فى حصد 9 ميداليات في بطولات مختلفة.