شكرا لقرائتكم خبر عن ما بين السماء والمانش..سالا وحقائق رحلة الموت ! والان مع التفاصيل

موقع السودية نيوز365- في يوم لم يكن صافي بما يكفي استيقظت مدينة نانت الفرنسية حتى يذهب كل منهم إلى عمله وفي الوقت ذاته كان هناك طائرة صغيرة تقف في المكان المخصص لها حتى تنقل شاب يبلغ من العمر 28 عامًا، ليخطو خطوة جديدة نحو مشواره وتحقيق الهدف، وعلى غير العادة في تلك اللحظات يشعر الشاب بالسعادة والفرح لما هو قادم عليه ولكن تلك الشاب كان يردد دومًا "أنا خائف".

كان يخيفه كون الطائرة صغيرة والأجواء غير مستقرة إلى حد ما ولكن كان يجب عليه الذهاب للإنضمام إلى فريقه الجديد، كان يشعر بما سيحدث ربما حلم به ذات ليلة ورأى كل ذلك في منامه، ولكن من المثير للغرابة أو أنه هو القدر الذي لا يمكن لأحد أن يغيره هو لماذا لم يسمع صوت قلبه وهو يقول "لا تذهب" كان كل شيء بداخله يعلم النهاية ولكن ربما أراد كسر تلك الخوف الذي سكنه قلبه فكانت النتيجة الهلاك.

وقبل أن ينطلق الشاب إيمليانو سالا لم يشعر بذاته إلا وهو يبعث بتسجيل صوتي إلى رفاقه لم يستكمل فيها سوى دقيقة واحدة ولكن كانت مليئة بالحزن والقلق كأنه أراد توديعهم قبل رحلته المنكوبة، ويخبرهم بشعوره بحدوث كارثة، وبعد ذلك إنطلق سالا نحو الطائرة التي كانت من طراز "Piper PA-46 Malibu"، بخطوات ربما تتراجع إلى الخلف ومعها تزداد دقات قلبه وقبل أن يصعد أصبح يحدق النظر في كل ما حوله وكأنه يعلم بأنه لا يعود إلى هنا من جديد.

ومن ثم بدأت الطائرة تسير في المكان المخصص لها وحاولت الإقلاع مرة وفشلت ثم حاولت مرة تلو الآخرى حتى نجحت آخيرًا في الإقلاع، وبدأت ترتفع عن سطح الأرض حتى أصبحت تتلاشى ولم يظهر منها شيء في رحلة طويلة تبلغ 731.5 كيلو متر من مدينة نانت الفرنسية إلى كارديف، وقبل فقدان الاتصال بالطائرة، ووفقًا لمراقبي الحركة الجوية كانت الطائرة تطير على ارتفاع 5000 قدم أي بمعدل 1524 مترا وطلبت الهبوط إلى 2300 قدم (700) متر.

ومن مميزاتها أنها تعتبر من الطائرات الرياضية الخفيفة والقادرة على الوصول إلى 400 كيلو متر في الساعة والوصول إلى ارتفاع 7620 مترًا.

وبدأت الطائرة تهتز وتعلو معها أصوات الصرخات حتى كادت أن تنشق السماء من شدتها، تلك هي اللحظات التي لا يتمنى أحد أن يمر بها، حالة من الهول والصدمة، السماء فوقه والماء ينتظره في الأسفل فالأحلام أختفت ونزل عليه حالة من اللا وعي وأصبح يردد "أين أنا ذاهب، تركت خلفي عائلتي وأصدقائي بحثًا عن ماذا؟" تناسى حينها الأحلام وبدأت عيناه تذرف بالدموع، كطفل صغير أضاع والدته في أحد الطرقات ولا يعرف كيف يجدها من جديد.

وكلما أشتد أهتزاز الطائرة بدء الأمل يتلاشى أمامه أعينه فلا مفر من المصير النهائي، لحظات سجلتها الشهادات الحكومية أنهم على قيد الحياة ولكن في تلك اللحظة كتب كل منهم شهادة وفاته بدموعه.

كل ثانية يقترب فيها أكثر من بحر المانش تزداد أصوات الصرخات حتى كانت قادرة على إفزاع من في البحر، مواقف لو سجلت لكانت قادرة على إنهاء حياة من يشاهدها، أن ترى الموت يقف في إنتظارك ولا تستطع أن تنقذ نفسك من الهلاك، حالات كثيرة سجلت على مرة التاريخ بعد ضغوطات نفسية تعرضت لمحاولة للإنتحار ولكن في الثوانٍ القليلة وأنت ترفع بيدك وهي ممسكًا بمسدس لتطلق على ذاتك هى أن تقف بين الحياة والموت على شعرة رفيعة تكاد أن تتحطم ثم تتراجع وتعود إلى الحياة.

تلك هو الخيار الذي حرم منه سالا، أن يبعد تلك الهلاك عن حياته كان يصرخ بأصوات عالية وهو يعلم أن لا أحد يسمع صوته لا أحد يستجيب وأن النهاية أصبحت تقترب ومعها أرسل الطيار إشارات إستغاثة ولكن لا شيء كان قادر على وضع الطمأنينة والسكينة في قلبه.

فدرجة برودة الماء عالية تصل إلى 6 درجات مئوية، تيارات مائية من بحر الشمال ومن المحيط الأطلسي ورياح شديدة الصعوبة حتى أن السفن البحرية تواجه صعوبة بالعبور فيه، ولكن هل سقطت الطائرة في "مقبرة السباحين" ولم لا يعرفها هي منطقة معينة تتخلل في بحر المانش يفضَل عدم الإقتراب منها لوقوع حالات غرق عديدة بين الكثير من السباحين خلال محاولاتهم عبوره.

ولكن ستبقي الحادثة وحدها في سجلات التاريخ ولم يتمكن أحد من معرفة ما حدث نظرًا لأن "هيئة الطيران المدني البريطانية"، ذكرت أنه من المستبعد أن الطائرة التي كان يستقلها اللاعب كانت تحتوي على صندوق أسود، والذي من خلاله يتم تسجيل بيانات الرحلة وما يحدث داخل كابينة القيادة، ويعتبر الصندوق إلزاميًا في الطائرات التجارية ولكن ليس في الطائرات الخفيفة والصغيرة وذلك يعود للوزن الثقيل لهذه الصناديق.

مشاهد وكلمات كثيرة لم تتمكن من وصف المشهد ولا أحد يمكن أن يشعر بتلك التفاصيل المفزعة الذي مر بها اللاعب ربما هي لحظات ليس أكثر قبل أن يدخل عداد الموتى ربما أختفى صوته من شدة صراخة حتى أصبح لا يسمع سوى صوت الموت في آذانه.

أو ربما تذكر نفسه غارق في حلم طويل ومؤلم ولم يتمكن من الاستيقاظ منه حتى أصبح يمسك بالأشياء من حوله ليتأكد أن ما يحدث معه هو واقع مؤلم سينهي حياته على الفور تاركًا ورائه أحلام وآمال كانت تنتظر وصوله لتحقيقها ولكن أصبح الصوت في الفراغ يردد "قد أنتهى كل شيء".