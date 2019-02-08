انت الان تتابع الدوري الفرنسي يكرم سالا.. وريال مدريد يُقدم التعازي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
قالت رابطة الدوري الفرنسي، اليوم الجمعة، إن كل مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية، ستشهد دقيقة مخصصة للتصفيق قبل انطلاقها، من أجل تكريم اللاعب الراحل إيمليانو سالا، وقالت ناتالي بوي دي لا تور، رئيسة رابطة الدوري الفرنسي في بيان: "اليوم وفي كل مباريات مطلع الأسبوع سنتحد جميعا لتكريم إيميليانو قبل انطلاق المواجهات"، وذلك بعد أن جرى التعرف رسميًا على جثة الأرجنتيني سالا، مساء أمس الخميس، عقب تحديد موقع حطام طائرته التي اختفت فوق القنال الإنجليزي يوم 21 يناير الماضي.
كما قدم نادي ريال مدريد، تعازيه لأسرة إيمليانو سالا، وقال ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت: "يعرب النادي الملكي عن حزنه بعد وفاة سالا، ويقدم النادي تعازيه وينضم إلى ألم مشجعي كرة القدم". وكان سالا صاحب الـ28 عامًا، في طريقه من نانت بغرب فرنسا ليشارك في أول مباراة له مع فريقه الجديد كارديف
وكان سالا صاحب الـ28 عامًا، في طريقه من نانت بغرب فرنسا ليشارك في أول مباراة له مع فريقه الجديد كارديف سيتي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، عندما اختفت الطائرة من على شاشات الرادار، أثناء عبورها القنال الإنجليزي في 21 يناير الماضي.
يشار إلى أن عائلة إيمليانو سالا قد وصلت إلى مدينة جرينزي مطلع الأسبوع الماضي، لاستئناف عمليات البحث، عقب جمع ما يقرب من 300 ألف جنيه إسترليني، قبل أن تكتب كلمة النهاية لقصة اللاعب الأرجنتيني.
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