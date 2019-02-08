انت الان تتابع طه إسماعيل.. شيخ المحللين الأهلاوي عاشق السوايسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في مثل هذا اليوم ولد طه إسماعيل مدرب المنتخب الوطني والأهلي السابق وشيخ المحللين كما يطلق عليه.. ويعد من أبرز نجوم القلعة الحمراء في فترة الخمسينيات والستينيات

يُصادف اليوم الثامن من فبراير عيد ميلاد الـ80 لطه محمود إسماعيل بدران، نجم النادي الأهلي السابق وشيخ المُحللين كما يطلق عليه، ولد عام 1939 في منطقة المعادي من أسرة تتكون من ثمانية أشقاء، أشهرهم مصطفى إسماعيل لاعب الوسط الذي زامله في الأهلي في نهاية الخمسينيات، يعد طه إسماعيل من أبرز نجوم النادي الأهلى في فترة الخمسينيات والستينيات نظرًا لما حققه من إنجازات عديدة، حيث يرتبط بعلاقة قوية مع الجماهير الحمراء منذ أن كان لاعبا ومدربا حتى عمل في التحليل الرياضي.

النشأة انضم طه إسماعيل لنادي المصري القاهرى بمصر القديمة سنة 1954، حتى اكتشفه الكشاف المشهور عبده البقال في يوليو 1957 لينضم للأهلي مع زميل دربه المعلق الشهير ميمى الشربينى، وظل يمثل الأهلي عقدا كاملا، واعتزل نهائيا عام 1970. المباراة الأولى بقميص الأهلي أول مباراة يلعبها أمام الزمالك، عندما أشركه المجرى

النشأة انضم طه إسماعيل لنادي المصري القاهرى بمصر القديمة سنة 1954، حتى اكتشفه الكشاف المشهور عبده البقال في يوليو 1957 لينضم للأهلي مع زميل دربه المعلق الشهير ميمى الشربينى، وظل يمثل الأهلي عقدا كاملا، واعتزل نهائيا عام 1970. المباراة الأولى بقميص الأهلي المباراة الأولى بقميص الأهلي أول مباراة يلعبها أمام الزمالك، عندما أشركه المجرى تيتكوش مدرب الأهلي السابق في بطولة القاهرة "18 أكتوبر 1957" بملعب الزمالك القديم بمسرح البالون، وانتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما وسجل الشبل الصغير هدفًا من تصويبة على حدود منطقة الجزاء مسجلا أول أهداف المباراة. أول أهدافه في مسابقة الدوري، كان في موسمه الثالث في شباك القناة بملعب الأهلي بالجزيرة وسجل هدفي حفظ ماء الوجه للأهلى حيث خسر الأحمر بخماسية "1 نوفمبر 1959". بطولات وإنجازات بطولات وإنجازات خلال مسيرته مع الأهلي حقق تسع بطولات منها "ثماني بطولات في أول خمس سنوات"، حقق بطولة الدوري أربع مرات أعوام "1958، 1959، 1961، 1962"، والكأس ثلاث مرات أعوام "1958، 1961، 1966"، ودوري منطقة القاهرة عام 1958، وكأس الجمهورية المتحدة عام 1961، كما حقق مع منتخب مصر لقب البطولة الإفريقية عام 1959 بالقاهرة. نال لقب أفضل لاعب في مصر "مرتين" عامى: 1961، 1962. نال لقب هداف الأهلي في الدوري أعوام "61/1962، 1962/1963" وجاء ثانيًا في باقي المواسم ما عدا موسم "1964/1965" الذي لم يشارك فيه بسبب إصابته في مباراة غانا فى ربع نهائى أولمبياد طوكيو 1964. سجل مع الأهلي 81 هدفًا منها 64 هدفًا في مسابقة الدوري، كما سجل 12 هدفًا في مسابقة الكأس، وهدفًا في دورى القاهرة، و4 أهداف في كأس الجمهورية المتحدة. آخر مبارياته الرسمية بقميص الأهلي أمام طنطا في ربع نهائي كأس مصر 1967 وقاد الأهلي للتأهل بعد أن سجل هدفي الفوز للأهلي مقابل هدف، وكان يحمل شارة قيادة الفريق. عاشق السوايسة عاشق السوايسة كان متخصصا بالتسجيل في شباك السوايسة حيث سجل 15 هدفًا جميعها في الدوري. الهداف التاريخي للأهلي أمام اتحاد السويس 11 هدفا، مالية كفر الزيات أربعة أهداف، وبالتساوي مع حسن جبر أمام السويس الرياضي بثلاثة أهداف، وسجل في شباك طنطا تسعة أهداف في الدوري والكأس. كما سجل سبعة أهداف في مباريات القمة، وهدفين في نهائي كأس مصر، وهدفين في نهائي كأس الجمهورية المتحدة. مشواره التدريبي مشواره التدريبي بعد اعتزاله قام بتدريب فريق بنها لمدة أقل من عام سنة 1968، ثم مدربًا بالأهلى، ومنها أعير لتدريب فريق القوات المسلحة الأردنية ثم أهلي جدة السعودى حتى عاد للأهلى مجددا عام 1975، ثم مدربًا للمنتخب الوطني في دورة ولي العهد بالسعودية أواخر 1975، ودرب نادي إسكو موسمين 76/1977، 77/1978 وأخرج للملاعب العديد من نجوم إسكو على رأسهم حمدى نوح، أحمد أبورحاب، ياسر المحمدي، وغيرهم، كما درب النصر الإماراتى في أكتوبر 1978. تولى تدريب الأهلي موسم "86/1987" خلفا لزميله محمود الجوهرى وحقق مع الأهلي بطولة الدوري، واحتفظ للأهلي بكأس الكؤوس الإفريقية للأبد بعد فوز الأهلي للمرة الثالثة على التوالي، وكان الإسماعيلي هو آخر فريق تولى تدريبه سنة 1999 وقاده لنهائي كأس مصر. تدريب منتخب مصر تدريب منتخب مصر تولى قيادة المنتخب الوطني مرتين الأولى فى دورة الألعاب الإفريقية بالجزائر سنة 1978، وبطولة الأمم الإفريقية في تونس عام 1994، وكذلك تولى تدريب منتخب الفراعنة للشباب تحت 19 سنة فى عام 1977.

كانت هذه تفاصيل خبر طه إسماعيل.. شيخ المحللين الأهلاوي عاشق السوايسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.