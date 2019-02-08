انت الان تتابع حدادا على «سالا».. نانت يقرر حجب القميص رقم 9 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠٢:٢٨ م
«لأن إيمليانو سالا سيظل للأبد من أساطير كتبت قصة عظيمة مع نانت، فإن الرقم 9 تم حجبه».. بتلك الكلمات أعلنت إدارة نادي نانت الفرنسي، عبر حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة، حجب القميص رقم 9 بعد تأكد وفاة لاعبه الأرجنتيني إيمليانو سالا، الذي تم التعرف على جثته، مساء أمس الخميس، خلال رحلته من فرنسا إلى العاصمة الويلزية "كارديف"، ليشارك في أول مباراة له مع فريقه الجديد كارديف سيتي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، لكن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار، أثناء عبورها القنال الإنجليزي في 21 يناير الماضي.
وقررت رابطة الدوري الفرنسي، اليوم الجمعة، أن كل مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية، ستشهد دقيقة مخصصة للتصفيق قبل انطلاقها، من أجل تكريم اللاعب الراحل إيمليانو سالا، حيث قالت ناتالي بوي دي لا تور، رئيسة رابطة الدوري الفرنسي في بيان: "اليوم وفي كل مباريات مطلع الأسبوع سنتحد جميعا لتكريم إيميليانو قبل
كما قدم نادي ريال مدريد، تعازيه لأسرة إيمليانو سالا، وقال ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت: "يعرب النادي الملكي عن حزنه بعد وفاة سالا، ويقدم النادي تعازيه وينضم إلى ألم مشجعي كرة القدم".
يشار إلى أن عائلة إيمليانو سالا وصلت إلى مدينة جرينزي مطلع الأسبوع الماضي، لاستئناف عمليات البحث، عقب جمع ما يقرب من 300 ألف جنيه إسترليني، قبل أن تكتب كلمة النهاية لقصة اللاعب الأرجنتيني.
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