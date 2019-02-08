حريق يلتهم نادي فلامنجو ومصرع 10 أشخاص

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٠٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م
لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 3 آخرون، في حريق اندلع، اليوم الجمعة، بمركز تدريبات تابع لنادي فلامنجو البرازيلي، بمدينة ريو دي جانيرو، وحسبما أفادت مصادر رسمية لوكالة الأنباء الإسبانية، وقع الحادث فجر اليوم الجمعة، لتلتهم النيران منشآت "نينيو دو أوروبو"، حيث يتدرب الفريق الأول وفرق الناشئين، غربي ريو دي جانيرو، وذكر رجال الإطفاء، أن الحادث أسفر عن 10 وفيات، بينما أصيب 3 أشخاص جراء الحريق، اثنان منهم في حالة حرجة، وأشارت المصادر الرسمية إلى أنه حتى الآن لم يتم التعرف على أسباب الحريق.
والتهمت النيران المنشآت التي يبيت فيها لاعبو فريق الناشئين تحت 18 سنة، فيما تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق وتعمل حاليًا على تجنب حدوث مزيد من الحرائق. يشار إلى أن فلامنجو، الذي يعد أكثر فرق كرة القدم شعبية في البرازيل، افتتح العام الماضي منشآت جديدة للفريق الأول في مركز "نينيو
يشار إلى أن فلامنجو، الذي يعد أكثر فرق كرة القدم شعبية في البرازيل، افتتح العام الماضي منشآت جديدة للفريق الأول في مركز "نينيو دو أوروبو"، وترك المنشآت القديمة للاعبي فرق الناشئين.
فلامنجو هو النادي الأكثر شعبية في البرازيل، ويقدر عدد الجماهير بما يقارب الـ36 مليون مشجع في البرازيل وحدها طبقاً لإحصائية 2010، كما صنف فلامنجو من قبل الفيفا في المركز التاسع من بين أفضل 20 ناديا في العالم للقرن الـ20، كما يعد أحد 5 فرق لم يسبق أن هبطت للدرجة الثانية، علمًا بأن النادي تأسس عام 1885 لكن مباراته الأولى الرسمية كانت بتاريخ 1912.
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