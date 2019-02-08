الأهلي VS الحدود.. بين العقدة وذكرى معروف السيئة

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خاض طارق العشري مدرب حرس الحدود، 11 مباراة في مواجهة المدربين الأجانب بالنادي الأهلي، من إجمالي 26 مباراة خاضها المدير الفني للحرس أمام القلعة الحمراء في جميع البطولات

يحتضن استاد السلام، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام نظيره حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، التي سيقودها تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عضو مجلس الجبلاية عصام عبد الفتاح، الحكم الدولي محمد معروف كحكم ساحة، بينما سيعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح وشهاب راشد، بينما سيكون سيد عبيد حكما رابعًا، وكل من محمد صابر وحسن السندبيسي حكمًا خامسًا.

وشهد لقاء الدور الأول بين الأهلي والحدود، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الرابعة على استاد المكس، فوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما صلاح محسن والتونسي علي معلول من ضربة جزاء، علمًا بأن الفرنسي باتريس كارتيرون كان مديرًا فنيًا لنادي القرن الإفريقي. ويحتل الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجواياني مارتن

وشهد لقاء الدور الأول بين الأهلي والحدود، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الرابعة على استاد المكس، فوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما صلاح محسن والتونسي علي معلول من ضربة جزاء، علمًا بأن الفرنسي باتريس كارتيرون كان مديرًا فنيًا لنادي القرن الإفريقي. ويحتل الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المركز الثالث بجدول الترتيب، برصيد 36 نقطة (جمعها من 17 مباراة فاز 11 وتعادل 3 وخسر 3، وسجل الفريق 27 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 13 هدفًا)، بفارق 6 نقاط عن بيراميدز الثاني، وبفارق 9 نقاط عن الزمالك المتصدر، علما بأن المارد الأحمر له 3 مواجهات مؤجلة. في المقابل يحتل حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، المركز الحادي عشر بجدول الترتيب، برصيد 24 نقطة (جمعها من 20 مباراة فاز 6 وتعادل 6 وخسر 8، وسجل الفريق 21 هدفًا بينما استقبلت شباكه 24 هدفًا)، بفارق الأهداف عن الإسماعيلي العاشر، وبفارق نقطة عن طلائع الجيش وسموحة الثامن والتاسع على الترتيب. لغة الأرقام تنصف المارد الأحمر



والتقى الأهلي مع الحدود، في 31 مباراة بمختلف المسابقات، منها 26 في الدوري الممتاز، و3 في كأس مصر، و2 في السوبر المحلي، حقق الأهلي الفوز على حرس الحدود في 24 لقاء، وفاز الفريق العسكري في 4 مباريات إحداها بركلات الترجيح، وانتهت 3 مباريات بالتعادل، وسجل الأهلي في مرمى حرس الحدود 54 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا، في الوقت الذي لا يزال فيه عماد متعب مهاجم الفريق الأحمر المعتزل هو هداف لقاءات الفريقين برصيد 9 أهداف.



ذكرى سيئة للأهلي مع معروف



ويرتبط معروف بذكرى سيئة مع الأهلي هذا الموسم، حيث أدار لقاء وحيدا للأحمر انتهى بالخسارة أمام الاتحاد السكندري بنتيجة (3-4)، ضمن منافسات الأسبوع العاشر، علمًا بأن محمد معروف أدار هذا الموسم 12 مباراة في الدوري الممتاز أشهر خلالها البطاقة الصفراء 50 مرة، فيما لم يشهر الكارت الأحمر بشكل مباشر في أي لقاء، وله حالتا طرد عن طريق الإنذارين. السيناريو الأسوأ



نجح فريق الحدود في التتويج بلقبين على حساب الأهلي في موسم 2009-2010، وافتتح الحرس موسم 2009-2010 بالتتويج بلقب السوبر المحلي على حساب الأهلي بثنائية نظيفة حملت توقيع أحمد عبد الغني وأحمد حسن مكي، حيث كان طارق العشري يقود الولاية الفنية للفريق العسكري، بينما كان حسام البدري نظيره بالأهلي.



ومع نهاية الموسم نفسه تمكن الحرس من التتويج مجددًا على حساب الأهلي بلقب كأس مصر بركلات الترجيح بنتيجة (5 – 4) بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1)، حيث سجل يومها أحمد سالم صافي للحرس وتعادل محمد بركات للأهلي. عقدة العشري



وخاض طارق العشري، 11 مباراة في مواجهة المدربين الأجانب بالنادي الأهلي، من إجمالي 26 مباراة خاضها المدير الفني للحرس أمام الأهلي في جميع البطولات، وحقق العشري الفوز مرتين فقط وخسر 9 مباريات ولا يعرف طعم التعادل في مواجهاته أمام الأحمر، حيث التقى العشري 3 مدربين أجانب فقط من الأهلي هم البرتغالي مانويل جوزيه والإسباني خوان كارلوس جاريدو والبرتغالي جوزيه بيسيرو. البداية كانت مع مانويل جوزيه، وكان العشري مدربا للحرس ولعب أمامه 9 مباريات حقق جوزيه 8 انتصارات وفاز العشري مرة وحيدة، وفي موسم 2014- 2015 واجه جاريدو، وكان العشري مدربا لإنبي وفاز بهدف نظيف، وفي موسم 2015 - 2016 تولي العشري تدريب المقاولون العرب وواجه الأهلي في الدور الأول وخسر أمام بيسيرو 3-1.

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