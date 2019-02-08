زميل نيمار.. ريال مدريد يتواصل مع بديل راموس

ترغب إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز في التعاقد مع صفقة قوية لتدعيم خط دفاع الفريق خلال الفترة المقبلة ولتكون خليفة الإسباني سيرخيو راموس.

وقال موقع "دون بالون" الإسباني أن إدارة الريال قد اتصلت بالبرازيلي ماركينيوس مدافع نادي باريس سان جيرمان في بداية السنة لمعرفة ما إذا كان يريد مغادرة فريقه أم لا.

وأضاف الموقع الإسباني أن اللاعب البرازيلي يريد خوض تجربة جديدة مع نادٍ كبير من أجل تسليط الضوء على موهبته بعيداً عن الدوري الفرنسي الذي يعتبر بعيداً عن الأضواء على عكس الليجا والبريميرليج.

ويعتبر ماركينيوس البالغ من العمر 24 عاماً، من اللاعبين الذي يمتلكون موهبة كبيرة لذا؛ تحاول إدارة الملكي تدعيم الصفوف به.

وكانت إدارة ريال مدريد قد حددت مدافع نابولي خاليدو كوليبالي من أجل التعاقد معه إلا أن إدارة الفريق الإيطالي متمسكة ببقاء اللاعب ولن تفرط في خدماته بسهولة.