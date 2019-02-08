استمرار غياب مصطفى فتحي عن الزمالك أمام النجوم

كشف مصدر بالجهاز الفني للزمالك عن استمرار غياب مصطفى فتحي لاعب الفريق عن مباراة النجوم في الدوري.

ويحل الزمالك ضيفًا على النجوم غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر لـ”مصراوي” إن فتحي يعاني من إصابة في الركبة تسببت في غيابه عن مباريات الفريق الأخيرة في الدوري والكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف أن اللاعب يواصل في الفترة الحالية برنامجه التأهيلي لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.

ومن المقرر انتظام الفريق الأبيض في معسكر مغلق عصر اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة النجوم غدًا السبت.

يذكر أن الفريق الأبيض يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة من 18 مباراة، بينما يأتي النجوم في المرتبة الـ15 بـ21 نقطة.

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