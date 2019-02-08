شكرا لقرائتكم بسبب حضور اجتماع الجبلاية.. الأهلي يجهز شكوي مرتضي للكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل مجلس إدارة الأهلى عن تجهيز ناديه شكوى فى الوقت الحالى، تمهيداً لإرسالها للإتحاد الإفريقي الكاف ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وقال المصدر :"اتفقنا على ارسال الشكوى للكاف وسيصدر القرار الرسمي فى هذا الصدد بعد اجتماع مجلس الإدارة الطارئ غداً السبت"

وأكد المصدر أن الشكوى ستتضمن التأكيد أن اجتماع الأندية مع إتحاد الكرة كان رسمياً وفقاً للخطاب الذى تلقاه النادي للدعوة للاجتماع، وبالتالي يكون حضور رئيس الزمالك له مخالف للوائح، نظراً لإيقافه من قبل الإتحاد الافريقي

ودعا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مجلس إدارته لعقد اجتماع طارئ غداً السبت المقبل لمناقشة احداث اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية أمس الأربعاء والرد على التجاوزات، وحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادي وقياداته وجماهيره حسبما ذكر الموقع الرسمى للنادى .

ويشترط الإتحاد الافريقي لفرض عقوبة جديدة على رئيس الزمالك توافر خطاب يفيد بأن الاجتماع رسمياً بالإضافة لتقدم أحد الأندية بشكوى رسمية وهو ما ينوى الأهلى فعله.