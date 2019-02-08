شكرا لقرائتكم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد العريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل احتفل لاعبو الزمالك والجهاز الفني بقيادة السويسري جروس بمحمد عنتر لاعب الوسط المهاجم بالفريق بمناسبتي عيد ميلاده وخطوبته.
وأحضر الجهاز الفني للزمالك تورتة للاحتفال بالمناسبتين مع محمد عنتر عقب تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب النادي استعدادا لمباراة النجوم المقرر لها غدا في الجولة الحادية والعشرين للدوري.
من المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض مساء اليوم في معسكر مغلق استعدادا للقاء المقبل أمام النجوم.
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