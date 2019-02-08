شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد شيخ المحللين.. طه إسماعيل 80 عاماً فى حب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 80 شمعة يطفئها اليوم" شيخ المحللين" طه اسماعيل نجم النادى الأهلى السابق، حيث ولد إسماعيل فى 8 فبراير عام 1939، وانضم إلى النادى المصرى القاهرى بمصر القديمة سنة 1954، حتى التقطته أعين شيخ الكشافين عبده البقال فى يوليو 1957 لينضم للأهلى مع زميل دربه المعلق الشهير ميمى الشربينى، وظل يمثل الأهلى عقد كاملا، واعتزل نهائيا عام 1970.

لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق حقق 9 بطولات بقميص الشياطين الحٌمر ونال لقب أفضل لاعب في مصر مرتين (1961 – 1962)، فيما يمتلك طه اسماعيل 81 هدفا خلال مسيرته مع الأهلى، وتوج بجائزة الهداف في الدوري مرتين .

"الشيخ طه" أشهر ألقاب نجم الأهلى الذى أطلق عليه عقب تسجيل هدفه فى شباك الترسانة فى نصف نهائى كأس مصر عام "1959" وهو صائم.



طه اسماعيل

خلال مسيرته مع الأهلى حقق الشيخ طه تسع بطولات منها "ثمانى بطولات فى أول خمس سنوات"، حيث حقق بطولة الدورى أربع مرات أعوام "1958، 1959، 1961، 1962"، والكأس ثلاث مرات أعوام "1958، 1961، 1966"، ودورى منطقة القاهرة عام 1958، وكأس الجمهورية المتحدة عام 1961، كما حقق مع منتخب مصر لقب البطولة الافريقية عام 1959 بالقاهرة.

آخر مبارياته الرسمية بقميص الأهلى أمام طنطا فى ربع نهائى كأس مصر 1967 وقاد الأهلى للتأهل بعد أن سجل هدفى الفوز للأهلى مقابل هدف، وكان يحمل شارة قيادة الفريق.

ترك الشيخ طه تاريخاً حافلاً بالانجازات، حيث سجل سبعة أهداف فى مباريات القمة، وهدفين فى نهائى كأس مصر، وهدفين فى نهائى كأس الجمهورية المتحدة.



الشيخ طه

اتجه الشيخ طه إلى مجال التدريب بعد اتخاذ قرار الاعتزال، حيث تولى تدريب بنها لمدة أقل من عام سنة 1968، ثم مدربا بالأهلى، ومنها أعير لتدريب فريق القوات المسلحة الأردنية ثم أهلى جدة السعودى حتى عاد للأهلى مجددا عام "1975"، ثم مدربا للمنتخب القومى فى دورة ولى العهد بالسعودية أواخر "1975"، ودرب نادى إسكو موسمين "76/1977، 77/1978" وأخرج للملاعب العديد من نجوم أسكو على رأسهم حمدى نوح، أحمد أبورحاب، ياسر المحمدى، وغيرهم، كما درب النصر الإماراتى فى أكتوبر 1978، وكان الإسماعيلى هو آخر فريق تولى تدريبه سنة "1999" وقاده لنهائى كأس مصر.

الشيخ طه تولى قيادة المنتخب الوطنى مرتين الأولى فى دورة الالعاب الأفريقية بالجزائر سنة 1978، وبطولة الأمم الأفريقية فى تونس عام 1994، وكذلك تولى تدريب منتخب الشباب تحت 19 سنة فى عام 1977، كما تولى تدريب الأهلى موسم "86/1987" خلفا لمحمود الجوهرى وحقق مع الأهلى بطولة الدورى، واحتفظ للأهلى بكأس الكئوس الافريقية للأبد بعد فوز الأهلى للمرة الثالثة على التوالى.