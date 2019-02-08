7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 8 فبراير العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يخمد فتنة رحيل جروس فى جلسة رئيس النادى، والأهلى يُخطط لعبور الحدود فى رحلة مطاردة قمة الدورى.

الزمالك يخمد فتنة رحيل جروس في جلسة رئيس النادي

أنهي مجلس إدارة الزمالك، التكهنات التي شهدتها الفترة الأخيرة حول مصير جهاز السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض فى الجلسة التي عقدها مرتضى منصور رئيس النادي مع اللاعبين استعدادا لمواجهة النجوم، في المباراة المقرر لها غدا السبت، علي استاد بتروسبورت، في الجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز، حيث أوضح رئيس قلعة ميت عقبة إن علي الجميع التركيز فقط في مباراة الغد لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة الانفراد بصدارة الدوري.

الأهلى يُخطط لعبور الحدود فى رحلة مطاردة قمة الدوري

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى مساء اليوم الجمعة، وبالتحديد فى تمام السادسة مساء نظيره حرس الحدود، في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

الجبلاية تتحمل 8 ملايين جنيه تكلفة تطبيق تقنية الـvar فى الدورى

وافق اتحاد الكرة على تحمل تكلفة تطبيق تقنية الفيديو VAR ، بعد اعتراض معظم الأندية خاصة الشعبية وهى الإسماعيلى والمصرى والاتحاد السكندرى على تحمل جزء منها ، بداعى أنها تمر بضائقة مالية، لذا قرر اتحاد الكرة تحمل التكلفة التى تصل إلى 400 ألف يورو بما يعادل 8 ملايين جنيه مصرى.

لهيطه يطير إلى نيجيريا لمعاينة ملعب ودية منتخب مصر

يطير إيهاب لهيطة مدير المنتخب إلى نيجيريا الأسبوع المقبل لمعاينة ملعب المباراة الودية التى تجمع الفراعنة أمام النسور يوم 26 مارس المقبل، بعد الأنباء التى ترددت حول سوء أرضية الملعب.

الزمالك يدخل معسكرا اليوم استعدادا لمواجهة النجوم

يدخل الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، اليوم الجمعة، معسكرا مغلقا اليوم الجمعة، في منطقة التجمع الخامس استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها غدا السبت، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الحادية والعشرين بالدورى الممتاز.

الأهلى يواجه أول أغسطس الأنجولى بالبطولة الأفريقية لأندية السلة

يلتقى اليوم فريق الأهلى مع نظيره أول اغسطس الأنجولى فى إطار أولى جولات البطولة الأفريقية لأندية السلة والتى يستضيفها النادى الأحمر فى الفترة من 8 إلى 10 فبراير الجارى بصالة الأمير عبد الله الفيصل .

الاوليمبية تحدد 26 مارس لجمعية عمومية غير عادية لشطب "زين"

حددت اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب ، يوم 26 مارس المقبل للجمعية عمومية غير عادية ، لشطب المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية، ورئيس اتحاد التجديف السابق، بناءا علي طلب من 25 اتحاد اوليمبي .