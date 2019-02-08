شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُقرر التصعيد ضد رئيس الزمالك للكاف فى اجتماع المجلس غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل مجلس إدارة الأهلى عن تجهيز ناديه شكوى فى الوقت الحالى، تمهيداً لإرسالها للاتحاد الإفريقى الكاف ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

وقال المصدر لـ ”الخليج 365”: "اتفقنا على إرسال الشكوى للكاف وسيصدر القرار الرسمى فى هذا الصدد بعد اجتماع مجلس الإدارة الطارئ غداً السبت".

وأكد المصدر أن الشكوى ستتضمن التأكيد أن اجتماع الأندية مع إتحاد الكرة كان رسمياً وفقاً للخطاب الذى تلقاه النادي للدعوة للاجتماع، وبالتالى يكون حضور رئيس الزمالك له مخالف للوائح، نظراً لإيقافه من قبل الإتحاد الأفريقى.

ودعا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مجلس إدارته لعقد اجتماع طارئ غداً السبت لمناقشة أحداث اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية الأربعاء الماضى والرد على التجاوزات، وحفظ الحقوق الأدبية والفنية للنادي وقياداته وجماهيره حسبما ذكر الموقع الرسمى للنادى.

ويشترط الاتحاد الأفريقي لفرض عقوبة جديدة على رئيس الزمالك توافر خطاب يفيد بأن الاجتماع رسمياً، بالإضافة لتقدم أحد الأندية بشكوى رسمية وهو ما ينوى الأهلى فعله.