فلاش باك.. كيف تفاعل الراحل سالا مع تشبيهه بصلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

بعدما تم الإعلان رسميًا عن التعرف على جثة الأرجنتيني إيميليانو سالا مهاجم فريق نانت الفرنسي والتي وُجدت عالقة بين حطام الطائرة التي سقطت وعلى متنها سالا وقائدها في قاع بحر المانش، طفت على السطح بعض ذكريات اللاعب الراحل، وبينها إحدى التغريدات التي أعاد نشرها بعدما شبهته بالمصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول.

واختفت طائرة خاصة صغيرة أقلت سالا من الأراضي الفرنسية إلى ويلز للانضمام إلى ناديه الجديد كارديف سيتي في الحادي والعشرين من يناير الماضي، وبعد جهود بحث استمرت لما يقرب من أسبوعين تم العثور على حطام الطائرة في قاع بحر المانش، وظهرت بها جثة تبين أسم بشكل رسمي أنها تعود للاعب الأرجنتيني الراحل.

وتألق سالا بشكل ملفت في النصف الأول من الموسم الحالي، حيث سجل 12 هدفًا احتل بهم المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وهو ما دفع الحساب الناطق باللغة الإسبانية لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لتشبيهه بالنجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي نظرًا لتشابه إسمي اللاعبين "Sala وSalah".

وقال الحساب الإسباني لدوري الدرجة الأولى الفرنسي في الحادي عشر من نوفمبر الماضي: "إيميليانو أم محمد؟ لاعبنا سالا قدم التقليد الأمثل لمحمد صلاح، وسجل 11 هدفًا بعد مرور 13 جولة من عمر دوري الدرجة الأولى الفرنسي".

وقام سالا بإعادة نشر التغريدة مع تعليق مختصر طالبهم فيه ضاحكًا بالتزام الهدوء.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي دوري الدرجة الاولى الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 16 هدفًا، كما تُوج بالحذاء الذهبي كهداف للمسابقة ذاتها في الموسم الماضي، برصيد تاريخي بلغ 32 هدفًا.