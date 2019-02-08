تصريحات الخميس.. ملعب مباراة الأهلي والحرس.. اجتماع الخطيب الطاريء.. رسائل جروس الـ 4 للاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا بأهم التصريحات لنجوم الرياضة خلال يوم الخميس 7 فبراير.
الأهلي: مباراة حرس الحدود على استاد السلام
الخطيب يدعو مجلس الأهلي لإجتماع طارئ
4 رسائل.. ماذا طلب جروس من لاعبي الزمالك قبل مواجهة النجوم بالدوري؟
مدرب وست هام بعد ما حدث لصلاح: يجب معاقبة تلك التصرفات الغبية
أسطورة ليفربول: صلاح ليس أنانيًا.. وفي طريقه ليكون هدافًا عظيمًا
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