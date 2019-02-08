محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
قال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، إن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتحدث مع النادي بشأن مشاركة محمد صلاح في قادم المباريات مع الفراعنة.
وكان أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قد قال من خلال تصريحات يوم الأربعاء الماضي إن صلاح لن يُشارك في مباراتي النيجر في تصفيات أمم إفريقيا ومباراة نيجيريا الودية.
وعن هذا قال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة قبل مباراة بورنموث بالجولة 26 من الدوري الإنجليزي: "لم يحدث أي اتصالات، محمد لم يتحدث في أي شيء، لننتظر ونرى."
وستواجه مصر النيجر يوم 22 من الشهر الجاري خارج البلاد على أن تخوض مباراة ودية أمام نسور نيجيريا يوم 26 من نفس الشهر في نيجيريا.
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب: الاتحاد المصري لم يتواصل معنا بشأن استدعاء صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.