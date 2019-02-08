كلوب: الاتحاد المصري لم يتواصل معنا بشأن استدعاء صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، إن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتحدث مع النادي بشأن مشاركة محمد صلاح في قادم المباريات مع الفراعنة.

وكان أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قد قال من خلال تصريحات يوم الأربعاء الماضي إن صلاح لن يُشارك في مباراتي النيجر في تصفيات أمم إفريقيا ومباراة نيجيريا الودية.

وعن هذا قال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة قبل مباراة بورنموث بالجولة 26 من الدوري الإنجليزي: "لم يحدث أي اتصالات، محمد لم يتحدث في أي شيء، لننتظر ونرى."

وستواجه مصر النيجر يوم 22 من الشهر الجاري خارج البلاد على أن تخوض مباراة ودية أمام نسور نيجيريا يوم 26 من نفس الشهر في نيجيريا.