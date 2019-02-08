العشري لمصراوي: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود، أن مباراة فريقه أمام الأهلي مساء اليوم الجمعة بالدوري ستكون في غاية الصعوبة.

وقال العشري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الأهلي فريق متكامل، ولاعبوه في الفترة الحالية يريدون الفوز في كل مباراة للحاق بقطار الدوري، وهذا يزيد من صعوبة اللقاء".

وأضاف: "المباراة صعبة بكل تأكيد، ولكننا أيضا ننظر إلى تحقيق نتيجة ايجابية لأنها ستفرق مع اللاعبين في مركز الدوري وعلى الجانب المعنوي أيضًا في المباريات المقبلة".

وأتم العشري تصريحاته بالإشارة إلى أن الدوري هذا الموسم في غاية الصعوبة، قائلا: "جميع الفرق تريد الفوز وأي فريق لم يستطع حسم مباراة قبل بدايتها".

جدير بالذكر أن طارق العشري المدير الفني للحرس تولى المهمة الفنية خلفًا لعماد سليمان.