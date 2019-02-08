حقيقة توقيع محمد إبراهيم للأهلي

كشف مصدر مقرب من محمد ابراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة ماتم تناوله بأنه وقع للنادي الأهلي من قبل للرحيل عن الزمالك الفترة الماضية

وشدد المصدر خلال تصريحات خاصة علي ان اللاعب لم يوقع علي اي أوراق للأهلي لأنه زملكاوي ورفض اغراءات عديدة بسبب عشقه للقلعة البيضاء وليس من ذنبه ان يفاوضه الأهلي أكثر من مرة

يذكر أن المستشار ترك ال الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية قد صرح بالأمس بأن محمد إبراهيم كان قريبا من اللعب للنادي الأهلي ومعه أحمد الشناوي حارس المرمى