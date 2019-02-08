مانشستر يونايتد يمدد تعاقده مع فيل جونز

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم الجمعة، تمديد عقد مدافعه فيل جونز لأربعة أعوام ونصف العام، ليبقى في صفوف مانشستر حتى 2023 مع وجود بند في العقد يسمح للنادي الإنجليزي بتمديد عقد اللاعب لعام أخر.

وانضم جونز “27 عاما” إلى مانشستر في 2011 قادما من بلاكبيرن، وشارك في 208 مباراة مع مانشستر يونايتد كما خاض 27 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

وقال جونز بعد توقيع العقد :سعيد بتوقيع العقد الجديد، مانشستر يونايتد كان جزءا كبيرا من حياتي لثمانية أعوام وأحب كل شيء يتعلق بالنادي، متحمس للتحديات التي تنتظرنا حيث نستعد لفترة مضغوطة جدا من الموسم، أود أن أشكر سولشاير المدير الفني والجهاز المعاون لجهودهم الرامية لمواصلة تطوير الفريق.

من جانبه قال سولشاير الذي دفع بجونز في جميع المباريات العشر التي خاضها مانشستر تحت قيادته :فيل يدرك ما يحتاجه الأمر لكي يصبح لاعبا في مانشستر، لقد فاز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد والدوري الأوروبي ، وهو أحد اللاعبين الكبار في الفريق.