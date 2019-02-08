كارديف يواجه خطر الإيقاف من الفيفا بسبب سالا

تستعد إدارة نادي نانت الفرنسي هذه الأيام للتصعيد في قضية امتناع إدارة كارديف عن تسديد قيمة انتقال اللاعب الراحل “إيميليانو سالا” منتصف الشهر الماضي، والتي تصل لـ 15 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 17 مليون يورو.

وسيواجه الفريق الويلزي الناشط بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز إجراءً تأديبيًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إذا لم يسدد المبلغ المذكور على هيئة دُفعات لنادي نانت.

وقد تصل العقوبة إلى حد الإيقاف عن إجراء كارديف سيتي لصفقات جديدة لمدة عام أو عامين على الأقل.

وكان من المنتظر ارسال كارديف سيتي للدفعة الأولى من قيمة صفقة انتقال سالا لصفوفه نهاية شهر يناير الماضي، وتصل الدفعة الأولى لـ 5 ملايين جنيه إسترليني.

لكن حادث اختفاء الطائرة التي أقلت اللاعب الأرجنتيني من غرب فرنسا إلى جنوب ويلز فوق بحر المانش أدى إلى تجميد كارديف لإجراء تسديد الدفعات بعد إدراج كل تفاصيل الصفقة في قاعدة بيانات الفيفا بشكل رسمي.

ووجدت السلطات الإنجليزية جثمان اللاعب صاحب الـ 28 عامًا في قاع بحر المانش بالقرب من جزيرة جرونزي التابعة لجزر القنال البريطانية أمس الخميس، قبل أن يعلن فريق البحث عن الطائرة المنكوبة وفاة اللاعب بشكل رسمي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

قانون الفيفا

تلقت إدارة كارديف يوم الثلاثاء الماضي تحذيرًا قانونيًا من إدارة نانت، يؤكدون فيه تصعيد الأمر إلى محكمة التحكيم الرياضية في حالة إصرارهم على عدم دفع قيمة الصفقة. لحظة نقل جثمان إيميليانو سالا إلى بريطانيا لفحصها قبل اعلان حقيقة موته في بحر المانش (صور: AFP)

وهدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إدارة كارديف بسحب رخصة النادي في فترة الانتقالات ومنعه من إجراء تعاقدات جديدة إذا لم يرسلوا الدفعة الأولى من الصفقة خلال الأيام العشرة القادمة.

ووافق الناديان على الصفقة يوم 19 يناير الماضي، وتم تسجيل كافة التفاصيل المالية وبنود التعاقد في قاعدة بيانات الفيفا بعد ظهر يوم 21 يناير الذي سقطت فيه الطائرة فوق بحر المانش.

ووفقًا لقواعد الفيفا “يجب أن يضع النادي الدائن نظيره المدين في مهلة مدتها لا تقل عن 10 أيام تُقيد النادي المدين بإلتزامه المالي”.

وفعلت إدارة نانت ذلك بالفعل، وأخطرت الفيفا بما حدث للتفكير في العقوبة المحتملة لكارديف إذا أصر على موقفه في الامتناع عن السداد.

وسيكون الحظر عن إجراء صفقات جديدة هو السيناريو الأسوأ، إلا أنه يمكن بدلاً من ذلك تغريم كارديف بمبلغ مالي وتحذيره.

وتزعم تقارير بريطانية أن كارديف يقوم بالتأمين على كل لاعب من لاعبيه بمبلغ 16 مليون جنيه إسترليني، ما يغطي رسم انتقال سالا. مهاجم نادي نانت وكارديف إيميليانو سالا الذي توفى في قاع بحر المانش (صور: AFP)