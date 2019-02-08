نيكولو باريلا أضاع 50 مليون يورو على كالياري!

فَوت نجم وسط نادي كالياري الإيطالي “نيكولو باريلا” فرصة الانتقال إلى صفوف نادي تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، بالتمسك بالبقاء في كالياري رغم تلقيه عرضًا قيمته 50 مليون يورو.

باريلا /22 عامًا/ نشأ وترعرع في كالياري، وصُعد إلى فريقه الأول بموسم 2014/2013، كلاعب وسط إرتكاز.

ورحل اللاعب عن كالياري مرة واحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، كانت لمدة نصف موسم مع نادي كومو في دوري الدرجة الثانية، بهدف اكسابه بعض الخبرات.

وبعد مشاركته في 16 مباراة بالنصف الثاني من موسم 2016/2015 رفقة كومو، عاد باريلا إلى كالياري ليكون اللاعب رقم 1 في خط وسط الفريق.

وكشف موقع توتو ميركاتو الإيطالي بأن اللاعب رفض مغادرة كالياري في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية الماضية بعد وصول عرض جاد من تشيلسي بلغ 50 مليون يورو لمدة 5 أعوام.

وكانت إدارة كالياري بدأت التحضير للتعاقد مع لاعب وسط بوكا جونيورز الأرجنتيني “نايتان نانديز” لتعويض رحيل باريلا، مقابل 21 مليون يورو.

لكن كل شيء توقف في تشيلسي وكالياري احترامًا لرغبة باريلا في البقاء بإقليم سردينيا لأسباب عائلية، على حد وصف موقع توتو ميركاتو.

ومن المتوقع أن تكون هناك فرصة حقيقية أمام باريلا لتطوير مسيرته الكروية خلال الميركاتو الصيفي المقبل لكن ليس خارج إيطاليا، وقال موقع توتو ميركاتو أن أحد عمالقة السيري آ “يوفنتوس أو نابولي أو الإنتر” سيقوم بضم اللاعب.

وسجل باريا 6 أهداف في 34 مباراة بالموسم الماضي رفقة كالياري، لكنه اكتفى بهدف وحيد هذا الموسم في 20 مباراة حتى الآن.