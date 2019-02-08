دورتموند يُجهز مكافآة لمدربه “لوسيان فافر”

كشف نادي بوروسيا دورتموند الألماني أنه يسعى لتمديد فترة تعاقده مع المدير الفني السويسري “لوسيان فافر” بعد البداية الرائعة التي حققها مع الفريق هذا الموسم.

وقال الرئيس التنفيذي لدورتموند هانز يواخيم فاتسكه “من المنطقي أن نتحدث معه قريبًا بشأن تمديد التعاقد لأنه ببساطة يقدم عملاً جيدًا”.

وأضاف فاتسكه في تصريحات لمجلة “شبورت بيلد” قائلاً “التعاون بيننا ممتاز، وبالتالي نود استمراره”.

وكان فافر قد تولى تدريب دورتموند قبيل بداية الموسم الجاري بعد رحيله عن نادي نيس، وسيستمر عقده الحالي حتى عام 2020.

وقاد المدرب السويسري فريق دورتموند للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا) بفارق سبع نقاط أمام أقرب منافسيه.

كما ساعد الفريق على بلوغ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كمتصدر لمجموعته بعد أن هزم أتلتيكو مدريد برباعية لهدف في ألمانيا.

ويستعد الفريق لخوض دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا هذا الشهر، علما بأنه خرج من بطولة كأس ألمانيا على يد فيردر بريمن منتصف الأسبوع الماضي.لوسيان فافر ، المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند (صور: Google.om)